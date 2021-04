Gesprek OM met ouders vermoorde Sumanta

Dat bevestigt Priya Soekhai, de advocaat van de familie Bansi. Maandag deden de nabestaanden een emotionele en dringende oproep in De Telegraaf. Ze uitten kritiek op de manier waarop ze door het OM op de hoogte worden gehouden van het onderzoek, betreuren het dat er niet meer gezocht wordt naar het lichaam van Sumanta en riepen de verdachten op om eindelijk te vertellen wat er gebeurd is met hun dochter.

’Ik heb haar gewoon vermoord’

In afgeluisterde gesprekken heeft de ex van Sumanta, Manodj B., toegegeven haar in het hart te hebben gestoken. ’Ik heb haar gewoon vermoord’, zei hij. Politie en OM gaan er vanuit dat het hele gezin B. bij de moord was betrokken. Sumanta was zwanger van de getrouwde Manodj B.

„Er is begrip getoond voor het standpunt van de ouders en het OM heeft aangegeven een gesprek te willen arrangeren. We wachten rustig af, maar zijn hier al blij mee”, zegt Soekhai. Ze drong vorig jaar al aan bij politie en OM om conservatoir beslag te leggen op bezittingen van de familie B. „De reden hiervoor is dat we hiermee alvast vermogen veiligstellen voor een in te dienen schadevergoeding namens de familie.”

Volgende maand dient een nieuwe pro forma zitting in de zaak. Manodj B. is de enige van de vier familieleden die nog vastzit. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. De man uit Hoorn wordt verdacht van het doden van Sumanta. In afgeluisterde gesprekken is gebleken dat hij met zijn broer zou hebben geprobeerd om de lichaamsresten van de vrouw op te lossen in zuur. Of dat gelukt is, is niet duidelijk. Het OM heeft maandag aangegeven dat er opnieuw wordt gezocht naar de lichaamsresten ’als het weer beter wordt’.