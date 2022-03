Oorlog Oekraïne legt sluier over campagne gemeenteraadsverkiezingen: ’Feestelijkheid eraf’

„Alle feestelijkheden gaan er gewoon af”, zegt PvdA-leider Ploumen duidelijk over de campagne van haar partij. „We hebben sowieso gezegd: onze campagne wordt ingetogener”, geeft ook VVD-fractieleider Hermans aan. D66 heeft al een bijeenkomst met partijleider Kaag van dit weekend afgezegd.

Bekijk ook: Lokale partijen winnen terrein bij gemeenteraadsverkiezingen

Het ongemak hangt vrijdagavond ook bij het eerste grote debat bij Radio 1 over de gemeenteraadsverkiezingen, met de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Ze schuiven in Den Haag aan bij Beeld en Geluid, toevalligerwijs pal naast de met steunbetuigingen bedekte Oekraïense ambassade. Het gesprek gaat ook veel over de oorlog: geopolitiek in plaats van gemeente. En, zo klinkt het vooraf, om elkaar nou in het debat bij de enkels af te zagen tussen de nieuwsflitsen over Oekraïne door voelt ook wat ongemakkelijk.

Na een campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen die door de coronacrisis en -beperkingen nooit echt op gang kwam, ligt er zo ook een sluier over de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, die over anderhalve week al zijn.

Bekijk ook: PvdA probeert kiezer met betaalbare woningen te lokken

Handen vol

Dat uit zich in praktische zin, vooral bij de coalitiepartijen waar kopstukken als Rutte (VVD), Kaag (D66) en Hoekstra (CDA) als bewindspersonen hun handen momenteel vol hebben. „Onze bewindspersonen die direct betrokken zijn bij het leiden van de crisis, gaan nu geen campagne voeren”, is bij de VVD volgens Hermans afgesproken.

Bij het CDA moet de agenda bij tijd en wijle ook overhoop: „Bewindspersonen zouden veel het land in gaan om lokale teams te helpen. Maar van die bezoeken gaat een aantal niet door, omdat logischerwijs de agenda om iets anders vraagt. De internationale belangen gaan voor.”

Bekijk ook: Kaag en Klaver sluiten FvD en PVV uit bij gemeenteraadsverkiezingen

Partijen benadrukken door de oorlog wel graag dat de verkiezingen ook een moment is om de democratie te vieren. „Wat deze verschrikkelijke oorlog in Oekraïne laat zien is dat alles waar wij voor staan onder vuur ligt”, zegt GL-leider Klaver. Dat klinkt ook bij het CDA: „We merken dat de lokale afdelingen ook extra gemotiveerd zijn. Die zien in Oekraïne hoe de democratie onder druk staat.”

Focus op lokale afdelingen

De focus komt door de ingetogener campagne nog meer te liggen op de lokale afdelingen, vertelt Ploumen. „Dus er wordt veel geflyerd, rozen uitgedeeld. Er is iets meer persoonlijk contact.” En dan gaat het ook vaak genoeg over andere zaken dan Oekraïne. „Mensen willen graag iets kwijt over hoe erg ze het vinden, maar veel willen het ook hebben over het woningtekort, de wijkagent die te weinig tijd heeft.”

Dat merkt SP-leider Marijnissen ook. Haar partij organiseert zaterdag een vredesmanifestatie in Den Haag, maar ze benadrukt ’ook volop campagne te voeren’ voor de gemeenteraadsverkiezingen. „Die gaan gewoon door. En als wij langs de deuren gaan, gaat het heus niet alleen over Oekraïne.”