’Aardbeving’ door opengebarsten mega-aquarium, 1500 vissen dood

Door rondvliegende glassplinters zijn zeker twee mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Het aquarium heeft een doorsnee van bijna 12 meter. Hotelgasten werden rond 06.00 uur wakker van een enorme dreun en konden hun ogen niet geloven toen ze zagen wat er gebeurd was. Een miljoen liter water stroomde met de vissen tot wel drie verdiepingen onder straatniveau.

Lees verder onder de foto

Brokstukken uit het hotel stroomden met het aquariumwater de straat op. Ⓒ REUTERS

Volgens het Radisson Blu-hotel ging het om het grootste vrijstaande cylindervormige aquarium van de wereld. Bezoekers konden tot vandaag voor 19 euro met een lift een ritje maken door het aquarium. In het complex is ook Sea Life gevestigd, een toeristenattractie met aquaria.

’Aardbeving’

De dreun werd zelfs waargenomen door een seismisch meetstation in de regio Berlijn, melden Duitse media. Het Twitter-account ’Erdbeben Deutschland’ deelde onderstaande registratie van de klap van 1000 ton.

Tekst gaat verder onder de video.

’Alles is weggespoeld’

„Rond zes uur in de ochtend hoorde ik een enorme explosie, een soort donder. Ik had geen idee wat er aan de hand was. Ik heb een vriendin gebeld en ben naar haar kamer gegaan. Toen we op de gang kwamen, zagen we de enorme ravage. Werkelijk alles in de hal is weggespoeld”, aldus een hotelgast tegen de Duitse krant Bild.

Bild weet inmiddels al een mogelijke oorzaak te melden. Er zou sprake zijn van ’materiële vermoeidheid’. De autoriteiten doen onderzoek en hebben nog niets gemeld over een mogelijke oorzaak. Volgens het hotel is het aquarium in de zomer van 2020 nog ’uitgebreid gemoderniseerd’.

De ravage buiten het hotel. Ⓒ REUTERS