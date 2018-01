Maak jij je schuldig aan ’mansplaining’?

Bij mansplaining legt een man iets uit aan een vrouw op een onnodig zelfingenomen en hautaine wijze, met een neerbuigende en chauvinistische houding. Volgens de onderzoekers stamt de term al uit 2008, toen die opdook in een internetchat tussen een man en een vrouw, meldt de BBC.

Hangy, prikkelbaar als gevolg van honger, wordt recentelijk steeds vaker gebruikt. Het woord stamt echter al uit 1956 toen het opdook in een wetenschappelijk artikel.

Masstige is een combinatie van de woorden masses en prestige en verwijst naar goedkope producten die tegenwoordig als luxueus in de markt worden gezet.

’Swag’

Het ook onder Nederlandse jongeren populaire swag maakt z’n entree. Swag wordt veel gebruikt om aan te geven dat iemand vol zelfvertrouwen en zeer cool is. De term komt uit één van de teksten van rapper Jay-Z: „My self-esteem went through the roof, man. I got my swag." Het is overigens al de zesde keer dat een term van Jay-Z het schopt tot een plaats in de OED. Het woord heeft onder jongeren overigens meerdere betekenissen.