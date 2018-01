Familie snapt ophef over verkoopbord niet

In de buurt heerst onbegrip. De familie die verhuist, snapt de ophef echter niet. „Ik vind het eigenlijk een heel goed bord, want het vertelt eerlijk aan potentiële kopers dat er problemen zijn met deze mensen”, zo vertelt Sharon Gaudry, de schoonmoeder van huiseigenaar Kane Blake.

Volgens Gaudry zijn de problemen met de buren groot. Haar kleinkinderen zijn meermaals lastiggevallen, vertelt ze op de Canadese televisie. „We hebben ze verboden nog naar school te fietsen. We zijn bang.”

’Politie moet ingrijpen’

Buurtbewoners zeggen dat de familie van Blake en Gaudry ten onrechte zo vaak klaagt. Ze bellen veelvuldig de politie. „Ze doen allerlei beschuldigingen, maar die zijn niet juist”, vertelt Sandra Ainsley, een andere buurvrouw, die het bord dan weer ’best grappig’ vindt.

Een vriend van de buren in kwestie - die zelf niet willen reageren - walgt van het bord. Hij snapt niet waarom de politie niet ingrijpt. „Er zijn hier vijf scholen vlakbij. Wat wil je je kinderen leren?”

Volgens tv-zender Global News zijn er ’gewoon’ biedingen binnengestroomd. Of de vraagprijs is geboden, is niet bekend.