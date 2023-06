Bikker bijt van zich af: ’Of we nog wel thuishoren in deze coalitie is een terechte vraag’

Bikker wil niet ’elke paar jaar meewaaien met de tijdgeest’ maar leven vanuit christelijke waarden en tradities. „En daar wil ik elke dag beginnen. Midden in het gedoe van deze wereld. Midden in het gedoe van de Haagse vierkante meter. Of we nu deel uitmaken van de coalitie of niet.” Daarmee klinkt een waarschuwing door naar de rest van de coalitie: het is voor CU, die afgelopen jaren als kleine partij kabinetten Rutte in het zadel hield, geen kwestie van ’slikken of stikken’.

Volgens Bikkers is er momenteel ’veel onrust’ in de samenleving en merkt zij die onrust zelf ook. „We zijn als mensen van de CU en als politici wat dat betreft ook hele gewone, feilbare mensen. Ook wij voelen dat politieke keuzes vaak tekort schieten. Ook als we het goede willen, bereiken we dat lang niet altijd. Politiek is niet zaligmakend. Daarom vind ik het heel goed dat er ook aan mij - aan ons - hele kritische vragen over onze rol en onze houding worden gesteld. Of we nog wel thuishoren in deze coalitie, bijvoorbeeld. Een terechte vraag om te blijven stellen. Ik zal die vraag dus nooit uit de weg gaan. Maar als de politiek niet zaligmakend is, dan is het antwoord op deze vraag dat ook niet”, klinkt het.

Humaan

De CU is de laatste maanden in het kabinet fel pleitbezorger geweest van een ’humane’ omgang met migranten. Bikker zegt daar ook nu nog volop mee bezig te zijn. „En laat ik er dit over zeggen: migratie is voor mij geen technisch vraagstuk over instroomcijfers. Het gaat altijd over mensen met een gezicht, die ons aankijken.”

Bikker erkent dat ’we niet iedereen in Nederland kunnen opvangen’. Om daar gelijk aan toe te voegen: „Maar ook als mensen hier in Nederland geen toekomst hebben, dan nog verdienen ze een humane behandeling. Dus als we er in de coalitie uitkomen, dan is dat niet omdat wij per se een kabinet in het zadel willen houden, of omdat we instroom moeten beperken. Dan is dat alléén omdat we geloven dat nieuw beleid rechtvaardig en uitvoerbaar is en de mensen die onze hulp het hardste nodig hebben, die ook zullen krijgen.”

Volgens Bikker moet Nederland „net als alle rijke landen binnen en buiten Europa gewoon haar rol en haar verantwoordelijkheid pakken. Dat is niet grenzeloos, maar het mag ons wel inspanning kosten. Voor de meest kwetsbaren moeten we bereid zijn ver te gaan.” Daarbij haalt de CU-voorvrouw ook uit naar VVD’er Henk Kamp, die afgelopen week pleitte om het VN-vluchtelingenverdrag op te zeggen om de instroom naar beneden te krijgen. Bikker noemt dat ’onzinnig’. „Dat voelt misschien flink en veilig. Maar in werkelijkheid zijn we dan het kind, dat achter het gordijn staat en roept: ik ben er niet! Vluchtelingen zullen er de komende jaren helaas zijn.”

Dwangwet

De beruchte ’dwangwet’ die asielzoekers over veel meer gemeenten moet verspreiden noemt Bikker overigens ’geen politieke overwinning’. Vooral binnen haar eigen achterban, maar ook bij gemeentebestuurders, klinkt veel kritiek op de wet. CU’ers willen met een motie op het congres dan ook verbeteringen afdwingen. Toch blijft Bikker achter die wet staan. „Het is onze manier om ons niet achter het gordijn te verstoppen. Want kleinschalige opvang dichtbij moet het uitgangspunt zijn. Niet alleen voor de mensen die komen, maar ook voor de dorpen en steden die mensen opnemen. Dat mag wat kosten, maar moet wel te dragen zijn.”

Bikker deelt daarbij nog wel een tik uit aan D66 – de partij die volgens ex-wethouder en oud-Kamerlid Joël Voordewind de Alkmaarse coalitie liet ontploffen. „Dankzij hen komt er voorlopig ook geen asielopvang! Triest!’”, zei de prominente CU’er destijds over D66. Bikker valt hem bij en oordeelt dat de Alkmaarse asielopvang ’helaas door machtspolitiek de nek om is gedraaid’.

Bikker spreekt zich in haar toespraak ook uit tegen drugsgebruik, de bescherming van ’het prille, ongeboren leven tot de laatste adem’ en klimaat, natuur en de toekomst van boerengezinnen.

Niet alleen CU heeft zaterdag een congres in Apeldoorn. Ook de grootste regeringspartij VVD komt zaterdag bijeen in de stad. Leden van die partij zijn juist veel kritischer op de asielaanpak van het kabinet en willen dat de instroom snel naar beneden gaat, zoals partijleider en premier Mark Rutte eerder beloofde. Sinds die belofte gebeurde -tot op heden- overigens het tegendeel.