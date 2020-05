’Besmette kat moet binnenblijven’

Hoogleraar Van der Poel, expert op het gebied van virusoverdracht van dieren op mensen, heeft al een voorstel ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij voor onderzoek naar besmette katten. Volgens hem staat minister Carola Schouten daar positief tegenover. Hij verwacht dat het onderzoek nu met grotere spoed van start zal gaan.

„Van de nerts hadden we een genetische code. Daardoor konden we vaststellen dat de besmette medewerker dezelfde code had en dus waarschijnlijk door de nerts is besmet. Van katten hebben we zulke codes nog niet. Pas als we die hebben, kunnen we bepalen of een kattenbezitter misschien ziek is geworden via zijn huisdier”, aldus Van der Poel. Volgens hem lijken honden nauwelijks corona op te lopen. Hamsters daarentegen zijn wel gevoelig. „Die gebruiken we zelf ook als proefdieren in vaccinstudies.”

Mijd niezende kat

Er is volgens Van der Poel op dit moment geen reden om uit de buurt te blijven van gezonde katten. „Het is wel verstandig om op afstand te blijven van een niezende of benauwde kat, al is dat niet eenvoudig. En zo’n beest moet binnenblijven om te voorkomen dat andere katten in de buurt worden aangestoken.”

De hoogleraar benadrukt dat de kans dat mensen elkaar besmetten vele malen groter is dan overdracht via een huisdier. „Maar mocht het onderzoek toch ernstige feiten opleveren dan komen we daar natuurlijk zo snel mogelijk mee naar buiten.”