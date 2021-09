Man met luchtbuks raakt voorbijganger in been in Sliedrecht

De bewoner van de Pergolesilaan schoot mis met zijn luchtbuks en raakte daarbij het raam van de buren en vervolgens een voorbijganger in zijn been, meldt de Rotterdamse politie. De kogel ketste van de ruiten af. Het slachtoffer raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld.

Het wapen is in beslag genomen. De bewoner die schoot komt met de schrik vrij en is niet aangehouden.

