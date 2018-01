Vooralsnog zeggen de strijdende centrumpartijen doodeenvoudig dat ze het erover over eens zijn om het oneens met elkaar te zijn. De Beierse CSU, die meermaals de Hongaarse hekkenbouwer Victor Orban met alle egards uitnodigde, wenst eigenlijk geen gezinnen van asielzoekers naar Duitsland te halen.

De sociaaldemocraten willen uit humanitair oogpunt en vooral vanwege vermeende voordelen bij de integratie van jonge vluchtelingen wel gezinnen halen. Vandaag werd evenwel bekend dat twee Syrische asielzoekers zelfs hun tweede vrouwen naar het Noord-Duitse Pinneberg mogen laten overkomen.

Nu verdagen de christelijke fracties van CDU, CSU met de SPD dit knelpunt tot de zomer, en dan is er vermoedelijk allang een nieuw kabinet. De doorbraak in Duitsland was hoognodig, omdat de nieuwe wet over gezinshereniging donderdag al door de Bondsdag wordt behandeld.

Voor de vierde termijn van kanselier Merkel is deze zware beer intussen van de weg. Maar er blijven nog twee grote problemen. Enerzijds de tweedeling in de medische zorg, waarbij veel patiënten gediscrimineerd worden. En anderzijds de kortlopende werkcontracten, die miljoenen werknemers verafschuwen. De SPD wil hiervan af en de CDU zou hier wel willen helpen.

Er komt echter nog een ledenraadpleging bij de voormalige arbeiderspartij aan, waarbij lawaaiige critici liever de oppositie verkiezen. „De verkiezingen van september toonden dat deze regering niet gewenst is. En wij willen niet dat de nationalistische AfD de grootste oppositiepartij wordt”, stelde SPD-rebel Kevin Kühnert vandaag.

Deze 28-jarige voorzitter van de jongerenbeweging roept zijn partij op om niet voor de grote coalitie met Merkel te stemmen. Bij het SPD-partijcongres in Bonn kreeg hij daarvoor vorige week het meeste applaus. En zo’n zevenduizend nieuwe partijgangers zijn dezer dagen lid bij de sociaaldemocraten geworden, mogelijk om een nieuw kabinet te verhinderen.

Maar daar steekt de partijleiding een stokje voor. Personen die vanaf begin februari lid worden mogen niet meedoen, oordeelde secretaris-generaal Lars Klingbeil.