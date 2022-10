Geldinjectie voor mbo in strijd tegen schreeuwend tekort aan vakmensen

Het mbo is een beetje een blinde vlek, soms ook bij hemzelf, geeft onderwijsminister Robbert Dijkgraaf toe op bezoek in het ROC Nijmegen. „We vinden het vanzelfsprekend dat alles gewoon draait, maar daardoor hebben we het vaak niet door dat mbo’ers de kern van de samenleving zijn.” Neem alleen al het bezoek van Dijkgraaf, dat wordt geregeld door mbo-studenten met verstand van beveiliging, horeca en muziek.

Donderdag presenteert hij er het kabinetsplan om het mbo te versterken, inclusief een grote som geld: 367 miljoen euro extra per jaar. Tientallen mbo’ers zijn uit de les gehaald om zijn verhaal aan te horen, in ruil voor gratis lunch.

Het kabinetsplan komt op een belangrijk moment: er is een schreeuwend tekort aan vakkrachten, maar het aantal verwachte nieuwe mbo-studenten daalt de komende jaren. „Ik maak me daar absoluut zorgen over”, aldus Dijkgraaf. „Afgestudeerde mbo’ers zorgen ervoor dat treinen rijden, huizen worden gebouwd en onze ouderen worden verzorgd.”

Hoe kan het mbo dan aantrekkelijker worden gemaakt? De minister hamert erop dat mbo-studenten hetzelfde moeten worden behandeld als hbo’ers en wo’ers. Hij denkt aan een rijk studentenleven met introductieweken, studentenverenigingen en buitenlandse uitwisselingen.

Concreet komt er 90 miljoen euro beschikbaar voor roc’s in krimpregio’s, waar het leerlingenaantal de komende jaren explosief zal dalen en scholen in financiële moeilijkheden kunnen komen. De problematiek speelt vooral in Zeeland, de Achterhoek, Zuid-Limburg en de noordelijke provincies.

Strategisch

„We moeten strategische opleidingen in stand kunnen houden, ook als dat economisch gezien misschien niet meer rendabel is door het aantal studenten. Dat wisselt per regio. In Eindhoven kunnen ze het zich bijvoorbeeld niet veroorloven om het aantal technici te zien dalen.”

Ook wordt geld uitgetrokken om ervoor te zorgen dat meer studenten het mbo ook echt voltooien. „Neem mbo niveau-2, waar de uitvalcijfers vrij hoog zijn. Maar als je daar uitvalt, dan kom je echt in een lastig parket. Er moet meer begeleiding komen, met meer leraren en kleinere klassen, zodat er minder zijn die hun diploma niet halen.” Hoe extra leraren gevonden moeten worden met het huidige tekort, houdt hij in het midden.

„Volgens mij moeten we vooral van het stigma rond het mbo af”, zegt derdejaarsstudent Tycho Simons. „Als ik tegen mensen zeg dat ik een mbo-studie doe, vragen mensen vaak wat ik erna ga studeren. Alsof het niet hoog genoeg is.” Maar met zijn opleiding tot systeembeheerder kan hij snel aan de slag in de it, weet hij. „De stageplekken liggen nu al voor het oprapen, dus dat komt wel goed.”

Binnen luisteren de studenten aandachtig naar de minister. Net buiten de zaal zitten drie meiden in een hoek te kletsen. „Oh, is de minister aan het spreken? Ik had geen idee”, zegt er eentje. Lachend: „Maar eigenlijk doen we hetzelfde als de studenten binnen: wij zijn ook de les aan het skippen.”