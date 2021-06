Jason (49) vocht meer dan jaar tegen corona op ic, maar besloot zelf om behandeling te stoppen

Na 14 maanden in het ziekenhuis is Jason Kelk gestorven. Naar alle waarschijnlijkheid is hij de coronapatiënt die het langste op de intensive care heeft gelegen van een Brits ziekenhuis. Kelk werd op 31 maart 2020 opgenomen en pas vrijdag 18 juni verliet hij de afdeling. Hij werd overgebracht naar een palliatieve zorgen waar hij in het bijzijn van familie stierf.

Zijn echtgenote Sue (63) zei dat hij het zo gewild had. „Hij vond leven aan de machines geen leven. Het was zijn beslissing om de behandelingen stop te zetten. En ik vind dat een zeer moedige beslissing van hem”, zei ze. „Maar wij blijven natuurlijk gebroken achter.”

Kelk had naast het coronavirus ook diabetes type II en astma. Het is waarschijnlijk daarom dat het coronavirus zo’n verwoestend effect had op zijn lichaam. Zijn longen en lever werden zwaar aangetast. Er was in maart nog hoop dat hij er het zou overleven. De man kon toen twee weken zelfstandig ademen. In mei liep hij echter twee infecties op waar hij niet meer van opknapte.

„De antibiotica deden hun werk maar zijn vechtlust was weg. Hij wilde gewoon dat er een einde aan kwam”, vertelde Sue. „Ik denk dat ik al sinds het begin rekening hield met dit scenario maar het blijft een flinke klap. Hij was mijn zielsverwant en ik ga zijn humor zo missen.”