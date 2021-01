Verdere leegloop Forum: ’Steeds raardere Covid-standpunten’

Mout noemt zijn besluit om FVD te verlaten ’persoonlijk een beladen moment’. ,,Ik kan het niet meer voor mezelf verantwoorden onder deze vlag actief te zijn.’’ Hij werkt als verpleegkundige en ziet dagelijks de coronarealiteit in de zorg voor zijn ogen. ,,Ik kan geen Willem Engel-achtige standpunten ondersteunen.’’

Taheri vervolgt haar politieke loopbaan onder de naam Groep Taheri. Ze schrijft aan Berends dat „recente ontwikkelingen rondom de partij en in het bestuur van de partij” haar tot nadenken hebben aangezet. „Ik heb de conclusie moeten trekken dat ik geen onderdeel meer kan zijn van FVD.”

Ook de uit Iran afkomstige Armita Taheri stapt op. Ze gold als een veelbelovend geluid binnen de partij. Ⓒ fvd youtube

In december verliet Statenlid Tom Roetert de partij al. Hij gaat ook onafhankelijk verder als Groep Roetert. FVD had acht zetels in Provinciale Staten en was samen met de VVD de grootste partij in Gelderland.