Omtzigt stelt zich alsnog kandidaat leiderschap CDA

Tegen RTL Nieuws zegt de CDA’er dat hij lijsttrekker wil worden om ervoor te zorgen dat de overheid er voor mensen is en niet andersom. „Ook heb ik idealen over hoe we na de crisis verder kunnen. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat jongeren zelfstandig kunnen wonen. Hoe we binnen Europa goed kunnen samenwerken, dat iedereen zijn eigen broek ophoudt. Dus zeg ik tegen de CDA leden als u mij wilt kiezen, ik ben ervoor beschikbaar”, aldus de parlementariër.

Omtzigt is een ervaren Kamerlid dat de afgelopen jaren vaak de publiciteit haalde omdat hij zich vastbeet in de kinderopvangtoeslag-affaire. Door vasthoudend door te blijven vragen, gold hij samen met SP’er Renske Leijten en journalisten van RTL en Trouw als de parlementariër die de gigantische miskleun met de kinderopvangtoeslag boven tafel kreeg.

Zijn kandidatuur komt als een donderslag bij heldere hemel. Vicepremier De Jonge is donderdag volledig verrast door de nieuwe concurrentie, toen hij van Omtzigt hoorde wat hij van plan was. In de Tweede Kamer signaleerden meerdere fractieleiders tijdens het coronadebat dat donderdagavond plaatsheeft dat De Jonge een aangeslagen indruk maakte, toen het nieuws wereldkundig werd en haastig de zaal uit beende.

Machtsstrijd

Opvallend is dat hij ook laat weten dat hij teleurgesteld is dat minister Wopke Hoekstra van Financiën vorige week afhaakte voor de strijd. Dat zal niet goed vallen in het team van De Jonge, die tot nu toe als favoriet voor het lijsttrekkerschap gold.

De vraag is nu of de CDA-leden denken dat Omtzigt nog het verborgen talent heeft om een partij te besturen. Zelf maakte hij er de afgelopen jaren nooit een geheim van dat een post in het kabinet niet aan hem besteed was, omdat het ambt van volksvertegenwoordiger hem veel meer lag. In het CDA werd hij om deze reden eigenlijk nooit getipt als toekomstig voorman.

Vrijdag maakt het partijbestuur van het CDA bekend wie van de mensen die zich hebben aangemeld als kandidaat daadwerkelijk met elkaar de strijd aan mogen gaan. De nieuwe CDA-lijsttrekker moet rond 9 juli duidelijk worden.