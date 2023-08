In het voetspoor van Soldaat van Oranje: hachelijke tocht in Engelandvaardersmuseum

Nederland telt ruim 630 musea. Het Rijksmuseum kent iedereen, maar wat is er te beleven bij andere, vaak kleine en onbekende verzamelingen? In deze zomerse verkenning het Engelandvaardersmuseum in Noordwijk.

Bezoekers worden in het Engelandvaardersmuseum ’meegenomen’ naar de turbulente periode na de inval van de Duitsers in Nederland. Ⓒ Michel van Bergen