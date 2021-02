Politie onderzoekt bezoek Baudet aan Urk

Volgens een woordvoerster van het OM leek het in Harderwijk en Veenendaal, waar Baudet ook op bezoek kwam, veel beter te gaan. Maar beelden van het bezoek aan Urk lijken te laten zien dat daar mogelijk strafbare dingen zijn gebeurd, zegt zij.

Onder meer uit onderzoek van die beelden moet blijken wat er precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk was. Het is nog niet bekend hoelang het onderzoek gaat duren.

Ook tegen maatregelen

Het bezoek van Baudet bracht dinsdag honderden mensen op de been in Urk. De FVD-leider droeg geen mondkapje en liet zich met veel mensen gearmd op de foto zetten. Daarna ging hij met zijn campagneteam naar een visrestaurant om daar haring te eten, terwijl veel Urkers binnen aan tafeltjes gingen zitten. Later schudde hij nog handen op vissersboten. Urk was voor Baudet erg belangrijk, liet hij weten bij het bezoek. „Het was voor mij een persoonlijke favoriet om te bezoeken”, aldus de parlementariër. „Mensen zijn hier verstandig, werken hard en zijn net als wij tegen de coronamaatregelen.”

Tijdens het bezoek is niet ingegrepen door politie of handhavers. Burgemeester Cees van den Bos was ontstemd over het verloop van het bezoek.

Het Openbaar Ministerie heeft Baudet op de hoogte gebracht. Het OM wil weten of Baudet welbewust de coronaregels heeft overtreden. Het zou ook kunnen dat anderen hem in die situatie hebben gebracht. De voorman van FVD kan een coronaboete krijgen. „We wachten het onderzoek af alvorens te reageren, maar zien de uitkomsten met veel vertrouwen tegemoet”, laat Forum voor Democratie weten.

Eerder kreeg minister Ferd Grapperhaus een boete omdat hij de coronaregels tijdens zijn bruiloft aan z’n laars lapte. Ook ministers De Jonge (geen mondkapje op in winkel) en Hoekstra (schaatsen in Thialf) raakten in opspraak.

