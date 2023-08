Omstreden spitsheffing voor treinkaartjes wordt doorgezet

Eind dit jaar wil Heijnen een definitief nieuw contract met de NS afsluiten (een zogeheten hoofdrailnetconcessie voor de jaren 2025 tot en met 2033). Vorige week werd duidelijk dat zij het NS-voorstel – om hogere ticketprijzen toe te staan tijdens spitsuren – voor wil leggen aan de Tweede Kamer. Dat leidde tot een storm aan kritiek: van links tot rechts zijn partijen niet te porren voor zo’n prijsprikkel. Het parlementaire protest blijkt echter aan dovemansoren gericht: de demissionaire staatssecretaris kan wel met het plan leven, zo blijkt uit het onderhandelingsresultaat dat maandag naar het parlement is gestuurd.

„NS onderzoekt de mogelijkheden van een nieuw tariefstelsel, waarin de prijzen van treinkaartjes kunnen verschillen naar tijd en traject. NS krijgt in het nieuwe contract de mogelijkheid om voorstellen te doen voor een nieuw tariefstelsel en daarover in overleg te gaan met consumentenorganisaties, regionale vervoerders en andere concessieverleners”, meldt de bewindsvrouw maandag. Of dat uiteindelijk gaat gebeuren is aan de Tweede Kamer, dat het plan nog kan torpederen. De CDA-bewindsvrouw is echter voorstander. Zij denkt juist dat hogere prijzen in de spits helpen om meer mensen op een rustig moment de trein te laten pakken en noemt het juist ’goed’ om daarover na te denken.

Daarnaast is Heijnen akkoord met het opschroeven van de tarieven voor treintickets. „De NS heeft de afgelopen jaren de prijzen voor treinkaartjes niet volledig mee laten groeien met de inflatie. Daarom mag NS de tarieven volgend jaar en in 2026 met 3,5% extra te verhogen”, is de verklaring die Heijnen geeft. Om de kosten te drukken krijgt de NS van het Rijk wel een subsidie en moet NS bezuinigingen doorvoeren.

Hoog spel

Hoewel andere vervoerders ook graag hun treinen op het Nederlandse spoor willen laten rijden en willen concurreren met de Nederlandse Spoorwegen, blokkeert Heijnen dat voornemen. Op alle plekken waar nu een NS-trein rijdt, zal deze blijven rijden. Heijnen speelt hiermee een hoog spel. Vorige maand heeft de Europese Commissie namelijk laten weten een (juridische) ingebrekestellingsprocedure te starten tegen het besluit om het contract opnieuw onderhands aan NS te gunnen. Dit gaat volgens Brussel in tegen EU-recht en kan tot megaboetes leiden.

Desondanks zet Heijnen door. „Deze procedure heeft geen opschortende werking en de gunning kan daarom vooralsnog doorgaan zoals gepland”, stelt de bewindsvrouw. „Door één groot contract met NS af te sluiten, zorg ik voor een samenhangende en betrouwbare dienstregeling waardoor reizigers makkelijk kunnen overstappen en waarbij de verbindingen goed op elkaar aansluiten. Daarnaast wil ik rust en zekerheid voor de reizigers creëren en mensen verleiden weer meer de trein te pakken. Het huidige aanbod is de basis en dat wordt stapsgewijs uitgebreid. Ik vind het daarbij belangrijk dat treinen niet alleen rijden tussen de grote steden, maar ook naar gebieden waar minder reizigers instappen.”

Internationale verbindingen

Voor de internationale verbindingen naar Berlijn, Londen, Parijs en Frankfurt geldt overigens dat deze niet meer in het contract met NS worden ondergebracht, maar dat ook andere vervoerders daar kunnen gaan rijden. Dit gebeurt voor deze trajecten ook al in België en Duitsland. Voor de internationale verbindingen ’gelooft’ Heijnen wél dat ’de markt kansen biedt’ voor reizigers.

Bij NS vaart de zilvervloot komende jaren sowieso binnen. Elk jaar krijgt het staatsbedrijf een subsidie van 13 miljoen euro ’om ervoor te zorgen dat er genoeg treinen rijden’. De subsidie staat in schril contrast met de vorige concessie. Toen betaalde NS juist 86 miljoen per jaar aan het Rijk als vergoeding voor het contract. Volgens Heijnen is het betalen aan NS nodig omdat de ’tijden wezenlijk anders zijn’. „Er maken nog steeds zo’n 200.000 mensen per dag minder gebruik van de trein dan voor de coronapandemie en de reizigerspatronen zijn drastisch veranderd. Daarnaast zijn de prijzen van energie en lonen gestegen en rijden er minder treinen als gevolg van personeelstekorten. Ik wil een betrouwbare dienstregeling waar reizigers op kunnen rekenen. Daarvoor is noodzakelijk dat de overheid ook de komende jaren bijspringt, anders kunnen er veel minder treinen rijden dan nu het geval is en worden reizigers de dupe. Dat wil ik niet.”

Het Rijk trekt voor de nieuwe concessie in totaal bijna een miljard euro uit.