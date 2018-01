Syrië-congres met Rusland wil constitutioneel comité

Lavrov legt het plan uit tijdens een persconferentie. Ⓒ AFP

SOTSJI - Tijdens de vredesconferentie voor Syrië, die op initiatief van de Russen werd gehouden in Sotsji, is een akkoord bereikt over de vorming van een constitutioneel comité. Deze gaat in Genève werken aan vernieuwing van de Syrische grondwet. Dat tekende persbureau TASS op uit de mond van Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.