Kamer: vaker vervolgen om racisme rond voetbalveld

De partijen willen dat het kabinet met het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond praat over het verbeteren van de strafrechtelijke vervolging van supporters die racistische opmerkingen maken in het stadion. Daarnaast moet worden onderzocht of speciale microfoons en camera's kunnen helpen bij de vervolging.

Het debat over racisme in het voetbal werd recent aangewakkerd door racistische opmerkingen van FC Den Bosch-supporters aan het adres van Excelsior-voetballer Ahmad Mendes Moreira. Sindsdien hebben de Tweede Kamer, het kabinet en het Nederlands elftal zich uitgesproken tegen racisme.

