’Onderwijs stort als een kaartenhuis in elkaar’

De onderwijswereld vreest dat scholen hun deuren moeten sluiten en dat kinderen weer thuis komen te zitten. Ⓒ anp/hh

Utrecht - Bij de Amsterdamse basisschool De Ster is op pijnlijke wijze duidelijk geworden wat het betekent dat leerkrachten bij een kriebel in de keel of een lichte verkoudheid thuis moeten blijven: de school moest noodgedwongen twee dagen dicht nadat een leerkracht positief testte op het virus. De lokale GGD adviseerde daarop namelijk aan nog zeven leerkrachten om uit voorzorg thuis te blijven en zich te laten testen, enkel omdat ze in de omgeving van de besmette leraar waren geweest.