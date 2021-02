17-jarige Urker opgepakt voor belagen NOS-beveiliger

Binnenland

Enorme lading coke onderschept: ’Nog nooit zoveel kilo in één politieonderzoek’

De politie heeft in samenwerking met de Duitse en Belgische politie en douane een astronomische hoeveelheid van 23.000 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs waren voor Nederland bestemd. Het is de helft van wat er in heel 2020 in de Rotterdamse haven werd gepakt.