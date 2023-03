Premium Het beste van De Telegraaf

SCP ziet zeven sociale klassen in Nederland: ’Ongelijkheid ondermijnt maatschappij’

Door Wierd Duk

Ongelijkheid in Nederland is veel genuanceerder dan een tweedeling tussen ’rijk’ en ’arm’. Onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau maken in hun nieuwe rapport Eigentijdse ongelijkheid onderscheid tussen maar liefst zeven verschillende sociale klassen. „Groepen aan de onderkant koesteren veel meer wantrouwen jegens politiek, instituties en andere burgers.”