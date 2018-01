’Nederland niet up-to-date op cybergebied’

Een hacker in Tel Aviv op de rug gezien. Ⓒ De Telegraaf

Tel Aviv - Nederland is nog onvoldoende voorbereid op een cyberaanval tegen elektriciteitscentrales, luchthavens of andere ’vitale infrastructuur’. Dat zeggen experts op de internationale Cybertech-beurs in Tel Aviv, die deze week wordt gehouden.„Andere Europese landen zijn veel beter ingespeeld op dit soort aanvallen”, zegt Yochai Corem van het Israëlische bedrijf Cyberbit, dat ook veel zaken doet op de Nederlandse markt.