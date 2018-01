Cipiers bedreigd door ’man met kalasjnikov’

Medewerkers zijn ernstig verontrust, blijkt uit een brief van de directie die in handen is van De Telegraaf. Het incident was op 17 januari.

„Zodra deze zware dreiging bij de PI bekend werd, is dit zeer serieus genomen.De politie kwam meteen in actie. Er loopt nog een onderzoek”, laat de Dienst Justitiële Inrichtingen weten.

Cipiers in de gevangenis voelen zich onveilig door onderbezetting, smokkel, geweldsincidenten en interne corruptie. Er lopen onderzoeken naar mogelijke corruptie onder drie medewerkers.