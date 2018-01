Getuigenis Bannon in Huis uitgesteld

De getuigenis van Bannon stond volgens de Republikeinse commissievoorzitter Michael Conaway voor 31 januari op de agenda. Een nieuwe datum is nog niet geprikt.

Eerder stond Bannon de gedelegeerden op 17 januari te woord. Die sessie werd verscheidene keren onderbroken zodat zijn advocaat William Burck overleg kon voeren met het Witte Huis of bepaalde vragen wel konden worden beantwoord. Trump zou naderhand een beroep kunnen doen op het presidentieel recht op geheimhouding van zijn gesprekken met Bannon.

Als reactie op deze gang van zaken stuurde de onderzoekscommissie snel een dagvaarding en nodigde Bannon uit terug te komen om te praten over wat er allemaal is gebeurd tijdens de presidentiële overgangsperiode en zijn periode in het Witte Huis.