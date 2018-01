Dit is de gevaarlijkste kilometer van Nederland

Daarmee is de oostbaan van de Van Brienenoordbrug absolute koploper en verdringt hij de noordbaan van de A12 bij Gouda van de eerste plek op de gehate ranglijst. De meest spectaculaire stijger in de lijst is de A1 tussen het tankstation Palmpol en de afrit naar de A30. Vanaf plek 123 klom deze naar de vierde plaats met 42 incidenten.

Dat blijkt uit de jaarstatistieken 2017 van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN), waarover De Telegraaf beschikt.

Het wegvak op de Van Brienenoordbrug staat al jaren in de top tien van gevaarlijkste stukken snelweg. Volgens Richard Doorneveld, directeur van het in dit gebied actieve bergingsbedrijf Jan van de Graaf jr., doen de meeste ongevallen zich voor op de parallelbaan van de brug. „Die ontstaan door de lage snelheid van het verkeer dat van de zeer bochtige oprit komt. Veel automobilisten onderschatten de lengte van de invoegstrook en voegen in voordat ze voldoende snelheid hebben. Met alle gevolgen van dien.”

„Opmerkelijk was het grote aantal ongevallen op de A1 bij Barneveld. Dit stuk weg ligt vlak voor de afslag naar de A30”, zegt Ivo Wildenberg van de SIMN. „Op die afslag stagneert vaak het verkeer. De file die daarbij ontstaat is zo lang dat de uitvoegstrook van de A1 te kort is om het afslaande verkeer te verwerken. Weggebruikers moeten dan gebruikmaken van de vluchtstrook en dat kan uitvoegende voertuigen in de problemen brengen.”

Wildenberg zegt dat veranderende omstandigheden voor weggebruikers vaak ongevallen veroorzaken, maar dat afleiding door smartphonegebruik waarschijnlijk de grootste boosdoener is van de stijging van het aantal incidenten.

De ’gevarenlijst’ van ongevallen op wegvakken met een lengte van 5 kilometer wordt net zoals de afgelopen zes jaar aangevoerd door noordbaan van de A10 bij Watergraafsmeer tussen de hectometerpalen 10,0 en 14,9 met 114 ongevallen. Beide rijbanen van de A16 ter hoogte van de Van Brienenoordbrug klimmen in deze lijst naar de tweede en de vijfde plaats met respectievelijk 111 en 101 incidenten.