Spoedoverleg Markthal door muizenplaag

De schok was groot toen de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit begin van de week groot naar buiten brachten dat tijdens een controle 36 overtredingen waren geconstateerd, waarvan 19 rechtstreeks gerelateerd aan de aanwezigheid van ongedierte.

Het was een nieuwe tegenvaller voor veel ondernemers, die zich met ziel en zaligheid inzetten om een toch al niet zo goed belegde boterham te verdienen. „Het was schrikken, ook al is het muizenprobleem bij ons wel bekend. Maar er is absoluut geen bedreiging voor de voedselveiligheid geweest”, benadrukt Kolster. „Maar schoon is het niet. Die beesten pissen, schijten en knagen wat. Dat kunnen we elke keer opruimen, maar er moeten nu goede maatregelen komen.” Hij hoopt niet dat het ’muizennieuws’ veel bezoekers weghoudt. „Januari is sowieso al een slechte maand voor ons.” Het eten van Sven en Kay uit Bleiswijk smaakt er in elk geval niet minder van. Ze kwamen gistermiddag gewoon een lunch scoren in de hal.

„Een muis kruipt door een gaatje zo groot als een pen. Een broodkruimel tussen het laminaat ruiken ze al. Het kan nog zo schoon zijn, maar bijna elke horecagelegenheid kent het probleem wel.”