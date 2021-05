Omtzigt: mijn herstel gaat langzamer dan gehoopt

Omtzig treedt in de publiciteit na een interview maandag met Rutte op de publieke omroep over een nieuwe bestuurscultuur. In dat interview met Nieuwsuur zegt Rutte dat hij wil dat de Tweede Kamer meer invloed krijgt en dat hij met Omtzigt heeft ge-sms’t.

Het CDA-Kamerlid bevestigt dat. „Ik heb geantwoord dat ik altijd tot een gesprek bereid ben, maar dat het op dit moment niet lukt dit soort gesprekken te voeren.”

Omtzigt: „Ik hoopte eerder weer aan het werk te kunnen, maar mijn herstel gaat langzamer dan gehoopt door de aanhoudende stroom zaken rond mijn persoon.” Hij geeft aan echt rust te willen pakken en dankt ’voor veel aardige berichten’.