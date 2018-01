Prinses Beatrix viert 80e verjaardag

Prinses Beatrix door de jaren heen. Ⓒ DPA, ANP, Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Prinses Beatrix viert woensdag haar 80e verjaardag. „Ik denk dat haar rol voor de monarchie niet snel overschat kan worden”, laat premier Rutte weten via een felicitatie in De Telegraaf. „Trefwoorden zijn: waardigheid, betrokkenheid, kennis van zaken en toewijding. De waardering voor haar inzet is onverminderd groot en nog steeds is zij een bron van inspiratie voor veel mensen.”