7-jarige doet Duitse kunstwereld versteld staan

Het talent van Mikail kwam aan het licht toen hij een canvas en verf voor zijn vierde verjaardag kreeg.

Akar bij twee van zijn kunstwerken. Ⓒ AFP

Kerem Akar, de vader en manager van de kunstenaar, zegt in gesprek met AFP: „Het eerste kunstwerk zag er fantastisch uit. Ik dacht eerst dat mijn vrouw het had gemaakt.” Hij vervolgt: „Ik dacht dat het misschien een toevalstreffer was, maar na het tweede en derde kunstwerk was het duidelijk dat het hier om talent gaat.”

Een van de werken van Mikail is gemaakt in samenwerking met voetballer Manuel Neuer en werd verkocht voor bijna 11.000 euro.

Het kunstwerk voor Neuer. Ⓒ AFP

Akar is fan van artiesten als Jackson Pollock, Michael Jackson ebn Jean-Michel Basquiat.

Overigens zegt Mikail Akar in gesprek met AFP dat hij geen kunstenaar wil worden, maar dat hij andere plannen heeft: hij wil graag voetballer worden.