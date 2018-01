’Troonrede’ Trump: vooral successen

Maar liefst 115 keer werd de speech van de president (de derde langste ooit) onderbroken door applaus, voornamelijk van de Republikeinen in het Congres. De meeste Democraten keken met een zuur gezicht toe na een jaar vol ruzie met de president. Sommige Democratische Congresleden waren uit protest zelfs weggebleven.

Vooraf had het Witte Huis gemeld dat Trump zijn politieke rivalen de hand zou reiken. Dit was vooral het geval tijdens de oproep van Trump om 1,5 biljoen dollar te besteden om de Amerikaanse infrastructuur op de schop te nemen, iets wat Democraten en Republikeinen volgens de president, die groot werd in het vastgoed, samen moeten doen.

Immigratiebeleid

Ook voor het immigratiebeleid zegt Trump een deal te willen sluiten. Hij had veel aandacht voor criminele bendes uit Midden-Amerika zoals MS-13 die ook in de VS actief is. Op de tribune zaten op zijn uitnodiging de ouders van slachtoffers van de bende en een grensbewaker die met de dood werd bedreigd door de bendeleden.

Trump gaf ook een knauw richting de American Football-spelers die weigeren te staan voor het volkslied en wilde vooral uitdragen dat het tijd is om weer trots op Amerika te zijn en vaderlandliefde te tonen.

Waarschuwing Noord-Korea

Ook waarschuwde hij wederom het regime van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In de zaal zaten op zijn uitnodiging de ouders van de Amerikaanse student Otto Warmbier die gevangenen werd genomen tijdens een reis in het communistische land en kort na zijn vrijlating overleed.

Vlak voor de speech begon werd al duidelijk dat Trump had besloten om Guantanamo Bay open te houden. Zijn voorganger Obama wilde het detentiekamp voor terreurverdachten sluiten maar dat lukte hem niet.

Kennedy dient van repliek

Bij de Democraten mocht Joseph Kennedy III, de kleinzoon van Robert ‘Bobby’ Kennedy, Trump na afloop in een speech van repliek dienen. Kennedy, die grote politieke ambities heeft, ging onder meer in op de Russische inmenging in de Amerikaanse democratie wat bij Trump niet aan bod kwam.