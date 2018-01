Landbouwminister Perdue is designated survivor

Sonny Perdue Ⓒ ANP

WASHINGTON - Toen de Amerikaanse president Donald Trump dinsdagavond (plaatselijke tijd) zijn toespraak hield, zat een van zijn ministers niet in het publiek. In geval van een ongeval of aanval is dit om ervoor te zorgen dat de regering kan blijven bestaan. Dit jaar was minister van Landbouw Sonny Perdue (71) de designated survivor.