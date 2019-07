Politie Hongkong ontruimt parlementsgebouw

Kort voor middernacht, lokale tijd, was een ultimatum gesteld. Dat markeerde een dag van protest maar ook gewelddadigheden. De teruggave van de stad wordt traditioneel op 1 juli, een Brits protectoraat tot 1997, aan China herdacht. Ditmaal waren volgens de South China Morning Post 550.000 mensen op de been, onder meer om Peking hun afkeer te tonen van een nieuwe uitleveringswet. Die mars in het centrum van Hongkong Eiland verliep vreedzaam.

Het optreden van een groep radicale betogers, veelal uitgerust met beschermbril, helm, masker en paraplu, stond daarmee in schril contrast. Ze belegerden het Legislative Council en verschaften zich uiteindelijk toegang tot het gebouw. Daarbij sneuvelden glazen deuren, werden andere vernielingen aangericht en graffiti gespoten. Het is onduidelijk of er mensen zijn gearresteerd.

