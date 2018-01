Hoe pakken we kernramp met buurlanden aan?

De onrust onder Nederlanders in de grensregio's over verouderde en gebrekkige Belgische kerncentrales is de laatste jaren flink toegenomen. Die zorgen werden gevoed door incidenten, waarbij kernreactoren verscheidene keren abrupt uitgeschakeld moesten worden. Dat kwam onder meer door ontdekte scheurtjes in de wanden van de reactoren. Milieuactivisten en verontruste burgers eisen al jaren sluiting van de centrales.

Het onderzoek van de OVV begon in 2016 en heeft zich vooral gericht op de drie kerncentrales in het grensgebied van Nederland en België: Borssele (Nederland), Doel en Tihange (België).

Toezicht

Het toezicht op kerncentrales en de controle op de veiligheid berust bij de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in België en het Internationaal Atoomenergie Agentschap van de Verenigde Naties.

Het onderzoek van OVV ging niet over de veiligheid van de kerncentrales zelf, maar over de onderlinge samenwerking.