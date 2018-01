Politie doet invallen in drugsonderzoek

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Jeffrey Geurts / Stuve fotografie

GELDROP - De politie heeft invallen gedaan op ongeveer tien locaties in Oost-Brabant, Limburg en Gelderland in verband met een onderzoek naar de handel in chemicaliën en verdovende middelen. Vijf mannen zijn aangehouden. Het vijftal zit vast voor verder onderzoek en zit in volledige beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld.