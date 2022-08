Video gaat viraal Dief steelt tas op strand Barcelona, weet niet dat hij achtergrond is van live tv-interview

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Strand Sant Miquel Ⓒ SEONDOL SON

Barcelona - Een man die zaterdag een tas stal op strand Sant Miquel in Barcelona had even niet in de gaten dat zijn actie in volle glorie te zien was in een live-uitzending van de Spaanse omroep TVE.