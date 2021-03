Homo’s bruut beroofd op ’date’: ’Ingetapet en in kofferbak gegooid’

Van september 2019 tot en met februari 2020 maakten acht mannen afspraakjes via de homodatingapp Grindr. Die dates, allemaal in Midden-Brabant, liepen uit op brute berovingen door twee mannen, volgens justitie Sem R. (20) uit Kaatsheuvel en Raymond D. (19) uit Loon op Zand.

De twee gingen steeds verder. Bij de eerste slachtoffers werd er voornamelijk geduwd, geslagen en gedreigd met steken of schieten. De laatste slachtoffers werden vastgebonden met ducttape. Twee mannen werden vastgetapet en ontvoerd in de kofferbak van hun eigen auto, terwijl de overvallers met de bankpassen van de slachtoffers hun bankrekeningen plunderden.

’Onmenselijk’

„Ingetapet en in je eigen kofferbak gegooid, niet wetend of je er levend uitkomt”, snikte een slachtoffer tijdens een slachtofferverklaring. „Het is onmenselijk. Ik ken de daders niet, dus wist ook niet hoe ze zijn.”

Raymond D. bekende vrijdag bijna alle berovingen en betuigde spijt. Sem R. zei dat hij zijn auto vaak uitleende en dat hij niet bij de berovingen betrokken was. Maar Justitie gelooft hem niet. Op zijn telefoon werden foto’s gevonden die op de nepprofielen op Grindr werden gebruikt. Daarnaast straalde zijn telefoon bij alle berovingen aan op masten in de buurt. Ook is zijn telefoon getapt, terwijl R. plannen maakte voor overvallen.

Afgeluisterd

De twee mannen zaten samen in de auto toen ze in februari vorig jaar werden aangehouden. De politie luisterde hun telefoons af en begreep dat ze weer iemand wilden beroven. Nu zouden ze ook iemand in de benen willen schieten. Daarom ging er meteen een arrestatieteam op af. Daarbij schoot de politie onbedoeld op D., die gewond raakte aan zijn hand. In de kofferbak lagen onder meer ducttape en boksbeugels. Er werd geen vuurwapen gevonden.

Het motief van de berovingen was geldzucht, zei Raymond D. De geaardheid van hun slachtoffers zou niet ter zake doen, hoewel er wel werd gescholden: „Vieze homo, dat je zo moet afspreken.”