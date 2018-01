Eerste echte kou van deze winter op komst

De kans is vrij groot dat het in ieder geval een paar dagen mooi vriesweer wordt. Of we massaal op de schaats kunnen, hangt af van de duur van deze winterse periode. Schaatsijs is het eerst mogelijk op ondergelopen weilanden en sintel- en asfaltbanen.

Als de droge vrieslucht aanhoudt, zal het ijs aan het eind van die week op sommige sloten misschien dik genoeg zijn om op te staan, aldus het weerbureau, dat echter wel waarschuwt niet zomaar natuurijs op te gaan.

Tot nu toe verliep de winter erg zacht. In De Bilt kwam het zelfs nog niet tot matige vorst. De kans is groot dat de minimumtemperatuur komende week op het hoofdstation wel onder de min 5 graden duikt.

Grijs en druilerig

Woensdagavond trekken de meeste buien naar Duitsland weg en klaart het op. In de kustregio’s zijn later vanavond en vannacht wel (winterse) buien mogelijk.

Donderdag belooft een gure dag te worden. In de ochtend neemt vanuit het westen al snel de buiigheid toe. Bij deze buien is grote kans op hagel en natte sneeuw. Daardoor kan het, tijdens de ochtendspits, lokaal tijdelijk glad worden. Ook donderdagmiddag is kans op enkele (winterse) buien. De middagtemperatuur komt uit op 6-7 graden, maar door de gure wind ligt de gevoelstemperatuur rond het vriespunt. Tussen de buien door klaart het fel op en kun je genieten van de prachtige buienluchten.

Mogelijk even wit in Limburg

Vrijdag en zaterdag staan opnieuw buien op het menu. Bij deze buien is kans op winterse neerslag. Vooral in de late nacht en vroege ochtend is het in de Limburgse heuvels mogelijk net koud genoeg om sneeuw even te laten liggen. Langdurig wit zat het niet zijn. Nadat de bui weggetrokken is smelt de sneeuw in rap tempo weg.

Al bijna een half jaar herfst

Sinds september was het vaak wisselvallig. Buien wisten ons land te vinden en al vijf keer kwam het tot storm. Op 18 januari noteerden we zelfs een zeer zware storm en op 3 januari en 13 september was sprake van een zware storm. Van september tot en met januari is er al 120 mm meer gevallen dan normaal. Alleen in oktober en november kwamen de neerslagsommen landelijk rond normaal uit.

Ook dit winterseizoen verliep tot nu toe nat en zacht. Op 46 van de 62 dagen die de winter tot en met vandaag telt was de maximumtemperatuur in De Bilt hoger dan normaal. Dat is maar liefst 74% van alle winterdagen! Bovendien is het erg somber. De zon scheen met 74 uur slechts 67% van de normale hoeveelheid.

Winterkou kan nog komen

Ook in 2012 was het langdurig herfstachtig, maar eind januari sloeg het weer compleet om. Van 29 januari tot en met 12 februari beleefden we toen een ijzig koude vorstperiode. Tussen 30 januari en 8 februari vroor het zowel overdag als ’s nachts en daarmee noteerden we 10 ijsdagen op rij. Op 3 februari viel een dik pak sneeuw van 5-10 cm en in de nacht die volgde was het bijzonder koud. In Lelystad werd een minimumtemperatuur van maar liefst -22,9 graden gemeten en ook in De Bilt vroor het zeer streng met -18,9 graden.

Vorig jaar begon februari erg zacht met op 2 februari maxima van 14,2 graden in Eindhoven en Woensdrecht. Daarna werd het geleidelijk kouder en deelde de winter een speldenprikje uit. Op 9 en 10 februari kwam het in De Bilt tot een ijsdag.

Zachte, natte en sombere januarimaand

Deze maand was het in De Bilt gemiddeld 2,5 graden warmer dan normaal. Het heeft veel minder gevroren dan gewoonlijk. Op de Zeeuwse meetpunten Vlissingen en Wilhelminadorp is de temperatuur zelfs helemaal niet onder het vriespunt gedaald. Nergens heeft het matig gevroren.

De zachte lucht ging vaak gepaard met regen en bijna overal was het natter en somberder dan normaal. In het midden en noordoosten viel bijna twee keer de normale maandsom. Daarbij heeft het drie keer gestormd. De storm van 18 januari was zeer zwaar.