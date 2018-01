Forse file op A27 door brandende vrachtwagen

Vanwege de brand, die rond 06.30 uur uitbrak, was de weg ongeveer een kwartier helemaal dicht. De brand is geblust. „Er is niet veel meer van over”, aldus een woordvoerder van de ANWB. De rechterrijstrook is nog dicht en blijft dat waarschijnlijk nog tot het middaguur.

Op de twee rijstroken die nu weer open zijn, mag maximaal 50 kilometer per uur worden gereden. De bergingswerkzaamheden gaan na de spits van start. Of daarbij nog meer rijstroken dicht moeten, is nog onduidelijk.

Omrijden via Dordrecht

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op de verkeersinformatie in de gaten te houden. De ANWB adviseert om te rijden via Dordrecht.