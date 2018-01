Betere afstemming spoor en bus nodig

Ook is volgens hem een betere afstemming nodig tussen sprinters en de streek- en stadsbus.„Dat moet regionaal overal goed geregeld worden”, vindt Kruyt. NS mag van hem het landelijke intercitynetwerk behouden inclusief de hogesnelheidslijn. „Die kan daarin geïntegreerd worden”, meent hij.

De Kamer debatteert woensdag over de gewenste nieuwe ’ordening’ op het Nederlandse spoor, waarover de regering later moet besluiten.

Monopolie

Nu heeft NS het monopolie op het hoofdrailnet en de hsl.Onder andere topman Anne Hettinga van Arriva, dochter van Deutsche Bahn, wil graag de aanval op NS openen. Hij vraagt Den Haag gelijke kansen voor alle vervoerders die actief zijn in ons land. „Het ov moet volledig worden geliberaliseerd. Daar heeft de reiziger profijt van”, stelt hij vast.

„Afgelopen twintig jaar heeft aanbesteding in de regio goed gewerkt. Meer concurrentie zorgt voor kwaliteit, innovatie en lagere kosten. De regionale spoorlijnen zijn door buitenlandse treinmaatschappijen als Arriva, Connexxion en Keolis op een hoger niveau getild. Stoptreinen zijn de ruggengraat van het ov, met name in het woon-werkverkeer”, aldus Kruyt.

’Meer regie en toezicht’

Rover pleit voor meer regie en toezicht van de rijksoverheid, zodat de ov-regio’s naadloos op elkaar aansluiten. „Alleen zo kan de enorme reizigersgroei opgevangen worden en laten we de auto vaker staan”, zegt hij.

NS heeft Maurice de Hond een opinieonderzoek onder de Nederlandse bevolking laten doen. Daaruit blijkt dat 68% niet wil dat buitenlandse bedrijven de baas worden over ons hoofdspoor. „ Slechts 16% ziet Deutsche Bahn daar wel zitten”, zegt de NS-woordvoerder.

Derde positief over NS

De Hond vroeg ook naar de mening van Nederlanders over NS in het algemeen. Een derde is positief, een kwart negatief en de rest maakt het weinig uit of heeft geen mening.