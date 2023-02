Winterslaap gaat mis: beer zit vast in besneeuwde greppel

Minnesota - Natuurbeschermers in de Amerikaanse staat Minnesota deden maandag een opmerkelijke vondst langs de kant van de weg in Wannaska. Een beer hield zijn winterslaap in een greppel maar kwam vast te zitten toen de sneeuw begon te smelten.