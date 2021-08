Politie zoekt man met pistool in Deventer

Deventer - In Deventer is woensdagavond een bewapende man gesignaleerd. De man zou rond 23.15 uur bij de McDonalds in conflict zijn geraakt met iemand. Hierbij was volgens getuigen een vuurwapen te zien.