Mogelijk doden door stress na bevingen

In totaal zijn er 150.000 mensen met schade, kinderen meegerekend. Meer dan 85.000 van hen hebben meervoudige schade aan hun woning en het rapport Gronings Perspectief wijst uit dat de helft van die mensen zich thuis niet meer veilig voelt. Zo’n tienduizend inwoners hebben er stressgerelateerde gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en slapeloosheid door. De belangrijkste oorzaken van die stress zijn ervaren onveiligheid, bijvoorbeeld omdat mensen bang zijn hun huis niet meer te kunnen verkopen, en problemen rond de schadeafhandeling.

De conclusies zijn gebaseerd op meerdere onderzoeken waaraan in totaal duizenden mensen hebben deelgenomen. Zowel het aantal mensen dat klachten heeft als de klachten die ze hebben zijn toegenomen in de twee jaar dat het onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen werd uitgevoerd. Bewoners met meervoudige schade melden zich ook vaker ziek op hun werk en hebben een hogere kans op een burn-out. Ze voelen zich steeds minder hoopvol en in toenemende mate boos en machteloos. Het wantrouwen jegens autoriteiten is hoog, concluderen de onderzoekers.

’Integraal plan’

,,Als we de omvang van de gezondheidsklachten combineren met de wetenschappelijke kennis over de gevolgen op langere termijn, kunnen er vijf of meer mensen per jaar overlijden als gevolg van deze problematiek’’, aldus de onderzoekers. Zij adviseren snel met een integraal plan van aanpak te komen.

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, die opdracht tot het onderzoek had gegeven, laat weten hier al mee bezig te zijn. ,,Het onderzoek laat wederom een zorgelijk beeld zien over de gezondheid van Groningers als gevolg van schade door gaswinning’’, aldus Alders.