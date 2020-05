Nederlandse SS'er ’de bokser’ na 55 jaar schuilen ontmaskerd

Oorlogsmisdadiger Dirk Hoogendam is verslagen als de verslaggevers hem confronteren met zijn identiteit. In zijn woonplaats staat hij ingeschreven als Dieter Hohendamm, wel met dezelfde geboortedatum, 18 mei 1922 Ⓒ Wim Hofland

Ringgau - Dit is een verhaal uit De Telegraaf van april 2001 De bij verstek ter dood veroordeelde oorlogsmisdadiger Dirk Hoogendam (79) blijkt onder een andere naam te wonen in een gehucht dat behoort bij de gemeente Ringgau in de Duitse deelstaat Hessen.