Aantal griepgevallen loopt flink op

DEN HAAG - De griepepidemie, waar sinds half december veel Nederlanders last van hebben, breidt zich snel uit. Volgens onderzoeksinstituut Nivel gingen 165 op de 100.000 mensen afgelopen week naar de huisarts met griepachtige klachten. Dat is een forse stijging ten opzichte van de week daarvoor en meer dan in de piekweek van de afgelopen drie seizoenen. Een week eerder ging het om 110 zieken op 100.000 mensen. De week daarvoor waren het er 98.