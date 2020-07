Doden door vallende rotsblokken in toeristische kloof Oostenrijk

Bij de kloof met riviertje gaat het om de Bärenschützklamm in Mixnitz, een geliefde plek voor natuurliefhebbers en toeristen. Zij kunnen over houten ladders en bruggen honderden meters omhoog klimmen in de smalle kloof met steile wanden. Mogelijk is een ladder bezweken in de buurt van een hoge waterval, citeren Oostenrijkse media hulpverleners.

Bij de reddingsoperatie zijn onder meer de bergpolitie, het Rode Kruis, de brandweer en drie helikopters betrokken.