Campagne voor jubileumherdenking bevrijding

De campagne wordt donderdag afgetrapt op een conferentie in Brussel. EU-commissaris Frans Timmermans is een van de sprekers. Festiviteiten moeten duidelijk maken dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Verder is de ambitie te „eren, herinneren, reflecteren en inspireren.” Het doel is minstens 25 miljoen mensen te bereiken.

Honderden herdenkingen

In Europa worden in 2019 en 2020 honderden herdenkingen georganiseerd, waarvan Europe Remembers op een WWII-website in verschillende talen een overzicht geeft. De site biedt vanaf mei ook veel historische en toeristische informatie.

De Stichting Liberation Route Europe heeft de afgelopen tien jaar een route uitgestippeld van meer dan 3000 kilometer gebaseerd op de opmars van de geallieerden, met herdenkingspunten in onder meer Frankrijk, België, Duitsland, Italië en Polen, maar ook in Limburg, Zeeland, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Voor Europe Remembers worden verschillende versies van een reisgids samengesteld met allerlei informatie over de route.