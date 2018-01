1 / 2 1 / 2

AMSTERDAM - In de gevangenis in Alphen aan den Rijn heeft een ernstig incident voor onrust gezorgd. Een man dreigde met een kalasjnikov cipiers neer te schieten. Verder: Prinses Beatrix viert haar tachtigste verjaardag en de gevaarlijkste kilometer van Nederland is bekendgemaakt. En: ’Troonrede’ Trump is een aaneenstapeling van ’successen’.