’Drie baby’s aan boord bij vliegramp Boeing 737-500 bij Jakarta’

Van de Boeing 737-500 werd niets meer vernomen sinds het vliegtuig slechts 20 kilometer van de luchthaven boven de zee in buurt van het eiland Lancang vloog, zo meldden plaatselijke media.

De luchtvaartautoriteiten zijn op zoek naar het toestel dat met circa zestig inzittenden op weg was naar het 700 kilometer noordelijker gelegen Pontianak in de provincie West-Kalimantan. Een ’zoek- en reddingsoperatie’ is opgestart.

Bij de zoektocht zijn brokstukken gevonden, die vermoedelijk van het vliegtuig zijn, heeft een functionaris belast met de zoektocht verklaard. Dat moet nog worden bevestigd. Van inzittenden of cabinepersoneel is geen spoor.

Volgens transportminister Budi Karya Sumadi waren er vijftig passagiers en twaalf bemanningsleden aan boord. Onder de passagiers bevinden zich zeven kinderen en drie baby's, meldden lokale media.

’Verloor snel hoogte’

Het vliegtuig steeg op om 14.37 uur plaatselijke tijd. Volgens Flightradar zou het vliegtuig binnen een minuut drieduizend meter hoogte hebben verloren, slechts enkele minuten na opstijgen in Jakarta.

Luchtvaartexperts wijzen erop dat Sriwijaya Air de derde grootste luchtvaartmaatschappij van Indonesië is – aangemerkt als ’categorie 1’, de hoogste veiligheidsstandaard.

Wéér Javazee

Het betreffende toestel is volgens registers in 1994 aan het Amerikaanse Continental Airlines verkocht, en werd in 2012 doorverkocht aan de Indonesiërs. Het gaat om een eerdere versie van de Boeing 737 Max. In oktober 2018 stortte een Max-toestel van Lion Air in dezelfde Javazee, ook ten noorden van Jakarta. Toen kwamen alle 189 passagiers en bemanningsleden om het leven.