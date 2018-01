Zweedse redt dakloze in Amsterdam

Vic leefde in 2006 op straat toen hij Emmy benaderde. Ze zag aan zijn vieze kleren, zwarte nagels en ruige haar duidelijk dat het om een dakloze ging. Maar toch verdronk ze meteen in zijn ’prachtige bruine ogen’ en de twee raakten aan de praat, zo beschrijft ze in haar boek.

Slaapzak

„Hij hield een aktetas vast, iets waarvan ik dacht dat alleen gekken dat deden, maar het bleek dat daar zijn slaapzak en bier in zat”, vertelde Emmy op de Britse tv.

Na amper tien minuten had Emmy er al mee ingestemd om Vic de volgende week op datzelfde bankje te ontmoeten voor een tweede date. „Hij maakte me meteen aan het lachen”, aldus Emmy. Hun tweede date bestond uit een romantische picknick en was het begin van een bloeiende romance.

Vakantieliefde

Toen Emmy terugreisde naar Wenen, waar ze woonde, was ze ervan overtuigd dat haar vakantieliefde met de dakloze Vic wel voorbij zou zijn. Toch had ze hem haar gsm-nummer nagelaten. Wekenlang bleef het echter stil…

Emmy kon natuurlijk niet weten dat Vic op dat moment alles op alles zette om genoeg geld te verzamelen om ook de reis naar Wenen te maken.

Dakloze alcoholist

De van oorsprong Amerikaanse Vic Kocula was op 2006 op rondreis in Europa toen hij in Amsterdam zonder geld kwam te zitten. Hij sliep al snel op straat, bedelde voor eten en voor alcohol. „Ik realiseerde me opeens: ‘Oh mijn god, ik ben een dakloze alcoholist.”

Uiteindelijk lukte het hem toch in Wenen terecht te komen. Sindsdien hebben ze elkaars zijde niet meer verlaten.

Sprookjeshuwelijk

Ze gaven elkaar het jawoord in een sprookjeshuwelijk in een kasteel en Vic kreeg zijn leven weer op de rails. Hij volgde een opleiding tot ingenieur en wist zijn alcoholverslaving te verslaan.

De twee zijn nu de trotse ouders van een tweeling. Een tweeling die ze ook vertelden hoe mama en papa elkaar hebben leren kennen: „Ik denk niet dat ze alles snappen. Ze vinden het gewoon grappig dat papa in een struik gewoond heeft.”