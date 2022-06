Lichaam van 23-jarige vrouw uit Hoorn aangetroffen in water langs Rijweg in Zwaag

Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Daarmee is het politieonderzoek afgerond.

De hulpdiensten kregen rond half acht een melding dat er een persoon in het water lag, waarna verschillende ambulances en politiewagens uitrukten. ,,Er is nog geprobeerd om te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten’’, aldus politiewoordvoerder Felicity Bijnaar.

Op de wal bij de sloot was een tent geplaatst zodat de recherche in alle rust sporenonderzoek kon doen. Dit moest uitwijzen of er sprake was van een noodlottig ongeval of dat er een misdrijf was gepleegd.